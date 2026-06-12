Aresztowanie Kraskowskiego. Jabłoński: Zawiadomię Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

Leszek Kraskowski, dziennikarz śledczy znany z ujawniania niewygodnych dla Romana Giertycha informacji, m.in. dotyczących sprawy spółki Polnord, został aresztowany we wtorek (9 czerwca) na trzy miesiące. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie postawiła mu zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz nielegalnego posiadania broni (pistoletu gazowego) i amunicji.

Kontrowersje budzi fakt ciągłego niedopuszczania obrońcy do dziennikarza. Mecenas Łukasz Pawelski alarmuje, że pomimo zapewnień ze strony dowódcy aresztu śledczego na Białołęce, w piątek nie umożliwiono mu spotkania z klientem. Adwokat wskazuje, że mamy do czynienia z konsekwentnym, systemowym odcinaniem aresztowanego od realnej pomocy prawnej. Mecenas Pawelski dowiedział się o posiedzeniu aresztowym swojego klienta przypadkowo, kiedy urzędnik sądowy zadzwonił do niego kilka minut przed rozpoczęciem tej rozprawy.

Jabłoński zapowiada wniosek do Rady Europy

Interwencję w sprawie zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Polityk zapowiedział skierowanie pisma w sprawie Kraskowskiego do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że aresztowanie Leszka Kraskowskiego – przy pozbawieniu go prawa do korzystania z pomocy obrońcy – to naruszenie przez prokuraturę i sąd art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – zapewniającej każdemu prawo do sądu i do obrony przed zarzutami, także na etapie wniosku o tymczasowe aresztowanie" – napisał poseł na swoim koncie na platformie X.

"Dlatego jeszcze dziś zawiadomię o tej sprawie również Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Niedawno interweniował w polskich sądach ws. deportacji nielegalnych imigrantów – liczę na to, że i w tej sprawie podejmie odpowiednie działania" – dodał Jabłoński.

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