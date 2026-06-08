"Szeptycki, Szeptyckim. W rządzącej Partii bywa jeszcze gorzej". Poseł ujawnia

O sprawie informuje poseł PiS Paweł Jabłoński. "Szeptycki, Szeptyckim – ale w rządzącej Partii bywa jeszcze gorzej. Np. europoseł od D.Tuska Łukasz Kohut regularnie gości w swoim biurze poselskim człowieka, ktory na swoim zdjęciu profilowym z dumą prezentuje odznakę… 1. Dywizji Pancernej SS „Adolf Hitler”. Tacy ludzie rządzą dziś Polską" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Chodzi o Mariana Kulika. Mężczyzna udostępnił na swoich mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z Kohutem. W zdjęciu profilowym mężczyzna ma symbol nazistowskiej formacji, która działała od 1934 roku do 1945.

Oburzenie po słowach Szeptyckiego

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy żołnierze niezłomni". Zestawienie tych dwóch jakże dalekich od siebie organizacji wojskowych, jeśli chodzi o sposób prowadzenia działań militarnych, dolało oliwy do ognia w sprawie narastającego kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii na Ukrainie.

Wypowiedź Szeptyckiego wywołała w kraju burzę. Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że jego ugrupowanie podejmie próbę usunięcia Andrzeja Szeptyckiego ze stanowiska wiceministra nauki.

– Będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim za takie słowa, temu człowiekowi będą groziły 3 lata więzienia – powiedział polityk.

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