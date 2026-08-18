Burza po słowach Tuska. Wiceminister: To byłaby zdrada

Szef rządu powiedział przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów, że służby innych państw, z którymi współpracuje Polska, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.

– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Tusk.

Raś: To terytorium przywódcy, który jest wrogi Polsce

Do sytuacji odniósł się we wtorek na antenie Polsat News wiceminister sportu Ireneusz Raś. Polityk Centrum dla Polski stwierdził, że gdyby Marcin Romanowski rzeczywiście przebywał w kontrolowanym przez Rosjan Naddniestrzu, to jego postępowanie należałoby rozpatrywać w kategorii najcięższych przestępstw przeciwko państwu.

– Gdyby to była prawda, to byłaby zdrada. W jakiejś mierze bezwzględnie trzeba byłoby to nazwać i mam nadzieję, że pan poseł też by to wtedy tak nazwał. (…) Pojawia się terytorium przywódcy, który… nie chcę powiedzieć, że jest nieprzyjazny Polsce. Jest wrogi Polsce – powiedział Raś.

Jak podkreślił polityk, "pojawienie się tam pana Romanowskiego w desperacji jakiejś stawiałoby wiele pytań, na które byłoby Prawu i Sprawiedliwości odpowiadać".

Wójcik: Wątpię w to, że Romanowski jest w Nadniestrzu

Sytuację skomentował w tym samym programie poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

– Ja bardzo wątpię, że Marcin Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. (…) Przysłuchuję się tym różnym wypowiedziom medialnym, ale także komunikatom, które są wydawane. Najpierw przez prokuraturę, która mówi tak: nie chcemy, nie będzie żadnego listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, ponieważ nie ma uprawdopodobnionego miejsca jego pobytu w Naddniestrzu – powiedział parlamentarzysta.

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