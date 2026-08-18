Przełom w sprawie Romanowskiego? Tusk wskazał miejsce pobytu "na 99 proc."

Jak przekazał, informację potwierdziły służby innych państw regionu współpracujące z Polską.

List Romanowskiego nadany w Tyraspolu

W ubiegłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Korespondencję nadano właśnie w Tyraspolu. – Bardzo dużo pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu. Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99 proc. – tak na wszelki wypadek to mówię – w Naddniestrzu, w Tyraspolu – powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

– Chyba nie trzeba tu komentarza. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje – dodał premier.

Mołdawia: Romanowski nie przekroczył kontrolowanej przez nas granicy

13 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii przekazało, że Romanowski nie wjechał do kraju przez żadne z przejść granicznych kontrolowanych przez władze w Kiszyniowie. "Według oficjalnych danych obywatel Polski Marcin Romanowski nie wjechał na terytorium Republiki Mołdawii przez przejścia graniczne kontrolowane przez władze konstytucyjne" – informował mołdawski resort. MSZ Mołdawii przekazało jednocześnie, że tamtejszy Główny Inspektorat Policji pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami w celu wyjaśnienia sprawy.

Tego samego dnia mołdawskie Biuro ds. Polityk Reintegracyjnych, odpowiedzialne za kwestie dotyczące Naddniestrza, informowało, że nie posiada wiedzy o pobycie Romanowskiego. "Nie mamy informacji i nie dostaliśmy oficjalnej prośby w tej sprawie" – przekazało biuro w odpowiedzi na pytania PAP.

Także Prokuratura Krajowa nie potwierdzała wówczas, że Romanowski rzeczywiście znajduje się w Tyraspolu. – Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów – mówił rzecznik PK Przemysław Nowak.

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