"Propaganda rosyjska". Były wiceszef MSZ krytykuje Tuska po głośnym wywiadzie
Paweł Jabłoński krytykuje Donalda Tuska po głośnym wywiadzie
Tusk opowiadając takie rzeczy, mówi dokładnie to, co mówi Putin. Przywódca Rosji twierdzi też, że "USA wam nie pomogą, Rosja, jeśli będzie chciała, to was pokona". To jest propaganda rosyjska i bardzo źle, że premier polskiego rządu mówi takie rzeczy – mówi DoRzeczy.pl o głośnym wywiadzie Donalda Tuska Paweł Jabłoński (PiS).

Premier Donald Tusk udzielił kilka dni temu wywiadu "Financial Times".

Szef polskiego rządu ocenił w rozmowie, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy USA są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)".

Ostrzegł przy tym, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu Północnoatlantyckiego w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

Pałac Prezydencki chce wyjaśnień po głośnym wywiadzie Tuska

W poniedziałek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że ma wystąpić do koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o przedstawienie "szerokiego raportu i podstaw twierdzeń" premiera Donalda Tuska z wywiadu dla "Financial Times". – Na tym etapie nie docierały do Pałacu Prezydenckiego żadne informacje, że Polsce w perspektywie miesięcy grozi wojna – dodał.

Tusk ma tajne informacje, których nie ma Nawrocki?

Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ, pytany przez DoRzeczy.pl, czy jego zdaniem premier Donald Tusk ma jakieś tajne informacje, których – jak się okazało nie posiada – prezydent Karol Nawrocki, czy po prostu straszy, odpowiedział, że trudno powiedzieć.

– To, co Donald Tusk powiedział w tym wywiadzie, jest bardzo nieodpowiedzialne z kilku powodów – ocenił.

Wyjaśnił, że "jeżeli rzeczywiście jest takie zagrożenie, to państwo się powinno przygotowywać na to, jak to zagrożenie odeprzeć".

– Nie mówię o propagandowych zaklęciach, ale o realnych działaniach obronnych. Nie mieliśmy na przykład tajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie, a takie były w różnych innych mniej istotnych sprawach. Nie mieliśmy też spotkania w Kancelarii Premiera. Przypominam, że w 2022 roku przed agresją Rosji na Ukrainę, premier Mateusz Morawiecki zwołał takie spotkanie, także dla klubów opozycyjnych. Tak to powinno wyglądać – zauważył.

Jabłoński pyta: Czemu ma to służyć?

Były wiceszef MSZ ocenił, że "w tym przypadku Tusk wychodzi, opowiada w wywiadzie takie rzeczy i jednocześnie podważa wiarygodność sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi".

– Czemu to ma służyć? To granie na emocjach, na zasadzie, że jak ktoś nie lubi Trumpa, to będzie mówił coś na Trumpa. Ale tu nie chodzi o prezydenta USA, bo można lubić lub nie lubić Trumpa, można było lubić lub nie lubić Bidena. Chodzi o relacje polsko-amerykańskie – podkreślił.

Paweł Jabłoński zauważył, że "z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa – im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej".

– Jeśli Tusk robi takie rzeczy, co jest dostrzegane w Stanach Zjednoczonych, że tego typu wypowiedź polskiego premiera się pojawia – krytyczna, zupełnie bezpodstawna wobec USA – to po prostu grozi osłabieniem relacji polsko-amerykańskich, czyli pogarsza polskie bezpieczeństwo – stwierdził.

Poseł PiS zapytał też w czym to jest interesie?

– Jest to w interesie tych państw, które chcą się Amerykanów z Europy pozbywać. Jest to w interesie Francji na przykład, która bardzo dąży do tego, żeby Amerykanów stąd w ogóle usunąć albo, żeby Francja miała większe wpływy. Ale jest to także w interesie Rosji. Rosja właśnie do tego dąży, żeby wywołać u obywateli państw NATO przekonanie, że Sojusz Północnoatlantycki nie istnieje – wyjaśnił.

Były wiceszef MSZ stwierdził, że "Tusk opowiadając takie rzeczy, mówi dokładnie to, co mówi Putin". – Putin mówi też, że "Stany Zjednoczone wam nie pomogą, Rosja, jeśli będzie chciała, to was pokona". To jest propaganda rosyjska i bardzo źle, że premier polskiego rządu mówi takie rzeczy – dodał.

Opracowała: Lidia Lemaniak
