Poseł PiS uderza w Tuska. "Albo mamy pajaca za premiera, albo osobę niespełna rozumu"

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu "Financial Times".

Szef rządu ocenił w rozmowie, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy USA są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)".

Ostrzegł przy tym, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu Północnoatlantyckiego w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

Prezydent Nawrocki chce wyjaśnień po wywiadzie premiera Tuska

W poniedziałek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że ma wystąpić do koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o przedstawienie "szerokiego raportu i podstaw twierdzeń" premiera Donalda Tuska z wywiadu dla "Financial Times". – Na tym etapie nie docierały do Pałacu Prezydenckiego żadne informacje, że Polsce w perspektywie miesięcy grozi wojna – dodał.

Poseł PiS ostro krytykuje szefa rządu

Bartosz Kownacki, poseł PiS, wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pytany przez DoRzeczy.pl czy jego zdaniem premier Donald Tusk posiada jakieś tajne informacje, których nie posiada prezydent, odpowiedział, że "albo mamy pajaca za premiera, albo mamy osobę niespełna rozumu, albo mamy rosyjskiego trolla".

– Dlatego, że to przecież niebywale szkodzi polskiemu bezpieczeństwu. Mówienie o przyszłości NATO w takich perspektywach jest czymś niebywale szkodliwym. Jeżeli pan Donald Tusk byłby choćby trochę wnikliwy, to by wiedział, że to nie Stany Zjednoczone, tylko inne państwa sojuszu, są najsłabszym ogniwem tego paktu. Myślę o państwach starej Europy, które nie tylko nie łożą na obronność, ale też mentalnie nie widzą zagrożeń ze strony rosyjskiej – powiedział.

Poseł PiS podkreślił, że sam wrócił ostatnio z komisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

– Mieliśmy ćwiczenia dotyczące różnych kryzysowych zagrożeń i było widać, że nawet w prostych, analitycznych ćwiczeniach, politycy z Luksemburga, Hiszpanii, czy z Belgii, nie dostrzegali zagrożeń prowokacji rosyjskich. Jeżeli gdzieś należy szukać problemu, to tam, a nie w stosunku do Donalda Trumpa – ocenił.

Tusk podważa sojusz z USA?

Dopytywany, dlaczego Donald Tusk podważa sojusz z USA, Bartosz Kownacki powiedział, że chciałby wierzyć, że to jest tylko kwestia niechęci do Donalda Trumpa i tego, że premier chce pokazać, że jest w awangardzie polityków europejskich, którzy walczą z prezydentem USA, oczywiście ze szkodą dla Polski.

– Jednak czasem zastanawiam się, czy to nie jest głębsze. Jeżeli premier mówi takie rzeczy, podobnie jak opowiada o tym, że za chwilę któreś z państw NATO zostanie zaatakowane, to powinniśmy mieć posiedzenia niejawne Sejmu i komisji Obrony Narodowej niejawnych – mówił.

Podkreślił, że w 2022 roku, na kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę, polski premier, który miał informacje wywiadowcze, próbował zrobić wszystko, żeby przekonać swoich sojuszników z Europy do tego, że jest zagrożenie ze strony Rosji.

– Jeżeli Donald Tusk takie zagrożenie widzi, to pojawia się pytanie, co robi nie tylko na arenie krajowej, ale i na arenie międzynarodowej – jakie podjął działania, z kim rozmawiał, jak przekonywał do tego, żeby temu przeciwdziałać – wskazał.

Poseł PiS dodał, że na wrażenie, że to narracja Donald Tusk, który myśli, że jak będzie straszył Polaków, to zyska twarz twardego lidera.

– Zawsze będziemy pamiętać, z kim spacerował i co robił Donald Tusk. No chyba, że wtedy rozmawiali z Putinem o tym, co Donald Tusk robi, ale mam nadzieję, że tak nie jest – zakończył.

