TVN24 zamiast TVP. Prywatna stacja "obsłużyła" państwowe wydarzenie

W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W styczniu 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę zakupu 32 samolotów 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił podczas swojego przemówienia, że za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 "Husarz” Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.

Wydarzenie było szeroko komentowane, a transmisję przeprowadziła prywatna stacja informacyjna TVN24. Właśnie w tej sprawie szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zwróciła się do ministra obrony. Jak wskazuje, dotychczas tego rodzaju uroczystości o charakterze państwowym były transmitowane przez media publiczne.

Pismo do Kosiniaka-Kamysz. KRRiT chce wyjaśnień

"Przewodnicząca KRRiT skierowała pismo do wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie powierzenia stacji TVN24 produkcji i realizacji transmisji z ceremonii powitania pierwszych samolotów F-35 w Polsce. Dr Agnieszka Glapiak zwróciła się o przedstawienie merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych przesłanek tej decyzji, a także o wskazanie całkowitych kosztów realizacji transmisji oraz źródeł finansowania przedsięwzięcia. Produkcję i realizację transmisji z tego rodzaju wydarzeń standardowo zapewniała dotychczas Telewizja Polska w ramach wykonywania misji publicznej" – czytamy w komunikacie KRRiT.

Dalej wskazano, że "TVP S.A. w likwidacji otrzymuje z abonamentu oraz dotacji budżetowych blisko 3 mld zł rocznie na realizację swoich ustawowych zadań. Dlatego powierzenie produkcji i realizacji transmisji nadawcy komercyjnemu budzi poważne wątpliwości i wymaga szczegółowego wyjaśnienia".

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