Kolejne cztery mld dolarów dla Polski od USA. "Istotne zobowiązanie"

W piątek, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, odbyło się uroczyste powitanie w Polsce samolotów F-35. W wydarzeniu, obok prezydenta i szefa MON, udział wzięli przedstawiciele USA – ambasador w Polsce Thomas Rose oraz podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno. Amerykański polityk ogłosił nową transzę finansowego wsparcia dla Polski, udzielanego poprzez program Foreign Military Financing. Chodzi o cztery mld dol.

Podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego ogłosił, że Departament Stanu zgodził się na przyznanie Polsce następnych czterech mld dol. Program Foreign Military Financing (FMF) zakłada przekazywanie bezzwrotnych grantów lub korzystnie oprocentowanych kredytów, pozwalających na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Broń, szkolenia i pakiet logistyczny pozyskiwane są poprzez program Foreign Military Sales (FMS – zakupy od rządu USA, który pełni rolę pośrednika) i Direct Commercial Contracts (DCC – bezpośrednio od amerykańskich producentów).

"Istotne zobowiązanie"

– Chciałbym skorzystać z dzisiejszej uroczystości by ogłosić, że USA udostępnia w ramach Foreign Military Financing kolejne 4 mld dolarów dla Polski. To istotne zobowiązanie podkreśla znaczenie Polski jako kluczowego sojusznika USA – mówił Thomas DiNanno

Polska od kilku lat korzysta z programu FMF. Po raz pierwszy miało to miejsce we wrześniu 2022 r., gdy USA przekazały 289 mln dol. w formie bezzwrotnego grantu. Kolejną transzę – w wysokości 2 mld dol. – przyznano Polsce w 2023 r. jako częściowe finansowanie zakupu czołgów Abrams czy systemów Patriot.

W 2024 r. Polska otrzymała wsparcie w dwóch transzach – najpierw 2 mld dol. na dalszą realizację programu Wisła (czyli zakup systemów Patriot), a następnie ponad 3 mld dol. na zakup śmigłowców AH-64E. W sierpniu 2025 r. Polska otrzymała 4 mld dol., których część zostanie przeznaczona m.in. na modernizację samolotów F-16.

Łącznie nasz kraj dostał dotychczas ponad 11 mld dol. Razem z ogłoszoną w piątek kwotą, daje to w sumie 15 mld dol., będących w znacznej części zwrotną pożyczką.

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