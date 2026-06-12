Polskie F-35 mają matki chrzestne. Jedną z nich żona Kosiniaka-Kamysza

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Błaszczak podpisał kontrakt na zakup F-35

W styczniu 2020 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę zakupu 32 samolotów 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Kontrakt opiewa na 4,6 mld dolarów i jest drugą pod względem wartości transakcją w historii polskiego wojska. Wszystkie maszyny mają trafić do Polski do końca 2029 roku. Do końca obecnego roku planowany jest przyjazd 14 maszyn, a kolejne 12 samolotów ma zostać odebranych do końca 2027 roku.

Żona Kosiniaka-Kamysza matką chrzestną polskich F-35

Matkami chrzestnymi polskich F-35 zostały Paulina Kosiniak-Kamysz, żona Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju "Slabie" Krakowianie – polskim pilocie, który zginął podczas prób do Air Show Radom w 2025 roku.

Paulina Kosiniak-Kamysz mówiła podczas uroczystości, że "w czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie Ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej".

– Nadajemy ci imię "Husarz" – tak Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian przywitały w polskiej armii myśliwce F-35, czym dokonały symbolicznego chrztu samolotów.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki podkreślił podczas swojego przemówienia, że za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 "Husarz" Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.

– Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych. I w tym kontekście jest to dzień historyczny – mówił.

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