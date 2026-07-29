Kto zastąpi Morawieckiego? Dwa nazwiska w grze o fotel szefa EKR

Mateusz Morawiecki – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – poinformował we wtorek (28 lipca) europoseł Piotr Müller.

Krótki komunikat w tej sprawie opublikowała sama EKR. Podkreśliła, że "z dużym żalem" przyjęła wiadomość o ustąpieniu Morawieckiego ze stanowiska "w celu skupienia się w większym stopniu na wyzwaniach politycznych w Polsce".

Matusz Morawiecki został wybrany na przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w styczniu 2025 r. Jego kandydaturę zgłosiła premier Włoch Giorgia Meloni, która wcześniej piastowała ten urząd. – Ta wspaniała wspólnota polityczna zasługuje na pełnoetatowego przewodniczącego, który ma więcej energii, niż jestem w stanie obecnie poświęcić – mówiła wówczas.

EKR to europejska partia polityczna, założona 1 października 2009 r. przez krajowe ugrupowania konserwatywne.

Kto zastąpi Morawieckiego w EKR?

Zgodnie z zasadą rotacji wewnętrznej, funkcja przewodniczącego partii EKR ma pozostać w rękach PiS. Według serwisu Politico, głównymi kandydatami do zastąpienia Mateusza Morawieckiego są europosłowie Adam Bielan i Tobiasz Bocheński.

"Adam Bielan jest postrzegany jako faworyt, jak twierdzi przedstawiciel frakcji, który poprosił o zachowanie anonimowości w związku z omówieniem wewnętrznej rywalizacji" – czytamy. Zarówno Bielan, jak i Bocheński nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Politico podkreślił, że do czasu wyboru następcy Morawieckiego, co ma nastąpić we wrześniu, obowiązki przewodniczącego Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów obejmie wiceszef EKR Carlo Fidanza, włoski eurodeputowany.

Według nieoficjalnych doniesień, europosłowie Rozwoju Plus – Michał Dworczyk, Waldemar Buda oraz Piotr Müller – mają pozostać w EKR, mimo że prawdopodobnie utworzą własną polską delegację.

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