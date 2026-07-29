Nawrocki spotkał się z arcymistrzem szachowym. "Od lat sprzeciwia się reżimowi Putina"

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę (29 lipca) w Pałacu Prezydenckim z Garrim Kasparowem, wybitnym arcymistrzem szachowym, mistrzem świata i jednym z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich działaczy prodemokratycznych. Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta, Kasparow "od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina, za co został zmuszony do opuszczenia Rosji".

"Kasparow od ponad dekady ostrzega Zachód przed imperialnymi ambicjami Kremla. Od lat podkreśla zagrożenie rosyjską agresją dla Polski i państw bałtyckich. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wielokrotnie wskazywał, że Polska odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Europy" – czytamy.

Kim jest Garri Kasparow?

Garri Kasparow urodził się 13 kwietnia 1963 r. w Baku. To rosyjski szachista, trener szachowy i działacz społeczno-polityczny. W 1985 r. został najmłodszym mistrzem świata w szachach. Utrzymał ten tytuł do 2000 r., kiedy to przegrał z Władimirem Kramnikiem. Kasparow przez 20 lat był liderem światowego rankingu FIDE. Był także pierwszym w historii szachistą, który przekroczył granicę 2800 punktów rankingowych. 10 marca 2005, po zwycięstwie w prestiżowym turnieju szachowym rozgrywanym w Linares, oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Od tej pory rozgrywa wyłącznie pokazowe turnieje oraz partie symultaniczne.

Jego głównym zajęciem stały się pisanie książek i polityka. Kasparow jest zdecydowanym przeciwnikiem Władimira Putina. W 2006 r. zgłosił swoją gotowość startu w wyborach na prezydenta Rosji. 14 kwietnia 2007 r. został zatrzymany podczas demonstracji partii Inna Rosja. Tego samego dnia został uwolniony. Do kolejnego aresztowania doszło w listopadzie 2007, podczas wiecu Innej Rosji rozpędzonego przez OMON.

2 grudnia 2007 r. w wyborach do Dumy Państwowej Kasparow oddał nieważny głos i oskarżył rosyjskie władze o pogwałcenie systemu wyborczego. 12 grudnia 2007 r. ogłosił, że jednak wycofuje się z decyzji o kandydowaniu na prezydenta.

W maju 2012 r. Kasparow został wybrany na stanowisko prezesa Fundacji Praw Człowieka. W 2013 r. otrzymał nagrodę Obrońca Praw Człowieka.

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