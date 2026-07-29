NFZ czy Kasy chorych? Kubań nie ma wątpliwości

Wraz z wychodzeniem na jaw kolejnych kulis afery szpitalnej w Polsce, szczególnie dotyczących działalności Dawida Kacprzyka i gigantycznych zarobków niektórych lekarzy, rozgorzała dyskusja, w jaki sposób w ogóle rozpocząć próbę naprawiania w Polsce systemu ochrony zdrowia. Na razie nic nie wskazuje na przygotowania do dużej reformy, choć rząd wykonał pierwsze ruchy w kierunku zmian. Mają one dotyczyć m.in. kontroli zarobków lekarzy.

Kubań: Zmonopolizowany, patologiczny system ochrony zdrowia

W rozmowie z Wojciechem Sirykiem na kanale "Nam Zależy" Jan Kubań zwrócił uwagę, że istota problemu nie leży w przekrętach Kacprzyka, czy jakichś innych osób, tylko w wadliwym systemie. Kubań to prezes fundacji PAFERE, autor książek, a także doświadczony przedsiębiorca, który przez wiele lat tworzył oprogramowanie do zarządzania prywatnymi placówkami medycznymi.

Jego zdaniem system ochrony zdrowia w Polsce jest systemem patologicznym. Podstawowe pytanie, jakie powinny zadawać media brzmi: jak można było zaprojektować system, w którym dochodzi do takich patologii, nadużyć i wyprowadzania pieniędzy.

Kubań zwrócił uwagę, że w branżach prywatnych, jak np. telekomunikacja, nie ma afer i nie dochodzi do wyprowadzania publicznych pieniędzy. – Zupełnie inaczej działają też placówki medyczne na wolnym rynku – argumentował, zaznaczając, że jedne placówki będą lepsze, inne słabsze, ale system wolnorynkowy z normalną konkurencją, nie jest patologiczny jako całość.

Konkurencja wolnorynkowa – lepszy produkt, niższe ceny

Kubań przypomniał, że na wolnym rynku ceny są dużo niższe, niż w systemie państwowym, tym bardziej w warunkach monopolu NFZ, ponieważ normalnie funkcjonuje konkurencja. To z kolei daje efekt w postaci najlepszego stosunku jakości produktu do ceny. – Walczą o klienta. Walcząc o klienta, starają się maksymalnie wywindować jakość swojej usługi i jakość swojego produktu – zaznaczył. – Mechanizm konkurencji jest niewidoczny, nie krzyczy, nie budzi emocji widowni, reguluje to. Niestety ludzie tego nie pojmują [...] Ludzie nie powinni domagać się więcej krwi, więcej igrzysk, tylko więcej konkurencji – dodał.

– W ochronie zdrowia to przydałoby się na wielu poziomach. W Polsce państwo, pod naciskiem lobby pewnego sektora, reguluje podaż lekarzy i specjalistów. Siłą rzeczy obniża więc konkurencję – dodał Siryk.

Kasy chorych dużo lepsze od NFZ

W dalszej części programu Kubań powiedział, że kontynuowanie medialno-politycznego bicia piany na temat służby zdrowia niczego nie wnosi, a w rzeczywistości brakuje merytorycznej debaty na tematy systemowe. Państwo – w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa na wolnym rynku – okazuje się więc być organizacją, która nie jest w stanie się uczyć i samodoskonalić. Zdaniem Kubania potrzebne są niezależne jednostki, które dbałyby to podnoszenie jakości funkcjonowania państwa właśnie wzorem prywatnych firm, potrafiących optymalizować swoją działalność.

Gość "Nam Zależy" powiedział też, że w Polsce w bardzo dobrym kierunku szła instytucja Kas chorych, a ich likwidacja i stworzenie NFZ otworzyło drogę do obserwowanych dziś patologii. Jak dodał, to politycy, którzy doprowadzili do likwidacji kas chorych powinni dziś ze swoich prywatnych majątków ponosić tego konsekwencje.

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