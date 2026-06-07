"Do Rzeczy" nr 24: Gdzie zniknęli słudzy Ukrainy?

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– Jeśli po niemal już trzech latach sprawowania władzy z niezliczoną liczbą potknięć i fatalną sytuacją budżetową partia Donalda Tuska jest w stanie nadal wyprzedzać PiS o ok. 10 punktów, to oznacza to, że PiS jest słabszy niż kiedykolwiek – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście "Dlaczego Tuskowi nie spada".

– To niesamowite uczucie oglądać na dużym ekranie opowieści o poważnych problemach moralnych. Kino właśnie wtedy jest tak ważnym elementem kultury powszechnej, jeżeli pokazuje los człowieka walczącego o swoją tożsamość. Takie było Cannes 2026 – pisze Arkadiusz Siwko w artykule "Los człowieka w Cannes".

– Dla Moskwy Polska jest w pewnym sensie wrogiem gorszym nawet niż Ukraina. Szukając porozumienia z Rosją, nie tylko nie wzmocnilibyśmy naszej suwerenności, lecz także moglibyśmy ją stracić. Kreml zresztą nie potrzebuje dialogu z nami. Woli rozmawiać z silniejszymi. O losie takich, jak my – zauważa Maciej Pieczyński w tekście "Niebezpieczne mrzonki".

– W roku 1976 władze PRL znów zdecydowały się wysłać wybrane grupy na przeszkolenie wojskowe. Nie chodziło jednak bynajmniej o służbę wojskową, lecz o pozbawienie wolności osób, które – jak podejrzewano – mogą przyczynić się do "niepokojów" po podniesieniu cen – stwierdza Grzegorz Majchrzak w tekście "Czerwcowe »kamasze«".

– Jeszcze 1 maja były premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero uczestniczył w wiecu wyborczym socjalistów w Andaluzji. Teraz gdy jego biuro jest przeszukiwane przez policję, bliskość tego polityka stała się dla hiszpańskiej centrolewicy politycznym ciężarem. Uderza ona bowiem w jej najbardziej rozpoznawalną twarz ostatnich 20 lat – pisze Olivier Bault w artykule "Orbán karany, Sánchez chroniony".

W najnowszym numerze również Piotr Semka bez taryfy ulgowej o autobiograficznej książce Ziemkiewicza.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 8 czerwca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.