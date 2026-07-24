Premier Ukrainy wspomniał o Polsce: Podziękowałem

"Omówiłem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych oraz pogłębienie współpracy gospodarczej. Podziękowałem Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji" – poinformował premier Ukrainy w mediach społecznościowych.

Korecki dodał, że Ukraina liczy na pomoc na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Poinformował ponadto, że zaprosił Donalda Tuska do złożenia wizyty na Ukrainie.

Trudna droga do UE

We wtorek 14 lipca Komisja Europejska zgodziła się na otwarcie klastra nr 2 dla Ukrainy. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej Bruksela podjęła podobną decyzję w sprawie klastra w obszarze spraw fundamentalnych. Krok ten do tej pory blokowały Węgry. Klaster pierwszy, zwany podstawowym, dotyczy kwestii związanych z praworządnością; jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Państwo kandydujące do Unii Europejskiej musi rozpocząć negocjacje od otwarcia sześciu klastrów. Ukrainie pozostało jeszcze cztery. Dotyczą one rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Pod koniec czerwca Węgry opóźniły zatwierdzenie wyników kontroli dotyczącej klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy i Mołdawii. Oznacza to, że Węgry zablokowały dalsze kroki w kierunku otwarcia negocjacji akcesyjnych z UE.

Kim jest Serhij Korecki?

W Polsce na razie niewiele wiadomo o nowym premierze Ukrainy. Nowy premier ukraińskiego rządu nie piastował wcześniej żadnych stanowisk w organach rządowych, choć zarządzał przedsiębiorstwami państwowymi i spółką energetyczną. Przed wyborem na szefa rządu zajmował stanowisko prezesa Naftogazu.

Na stanowisko premiera został zgłoszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za pośrednictwem parlamentarnej większości partii Sługa Narodu, której nie jest członkiem. Jego nominacja jest przedstawiana jako wybór technokraty mającego zająć się przede wszystkim kwestiami energetyki, gospodarki i przygotowaniem Ukrainy do kolejnego sezonu zimowego w warunkach wojennych.