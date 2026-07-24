Ukraiński gigant rozszerza działalność w Polsce. Dzięki współpracy z Orlenem

"Nova Post, należąca do ukraińskiego potentata zajmującego się usługami pocztowymi, kurierskimi i logistycznymi, będzie współpracowała z Orlenem. Spółka posiada na Ukrainie 8,5 tysiąca placówek i 13,6 tys. automatów paczkowych" – przekazał serwis money.pl.

Ukraińska Nova Post rozpoczyna współpracę z Orlenem

Na portalu LinkedIn.com Nova Post przekazała, że dzięki umowie z Orlenem, otrzyma dostęp do kolejnych 15 tys. punktów odbioru i nadania paczek w Polsce.

"Dostępna jest dostawa przesyłek w rozmiarach S, M oraz L o wadze do 20 kg. Termin przechowywania w punkcie odbioru lub automacie paczkowym wynosi 3 dni" – wyjaśniła.

Oznacza to, że Nova Post będzie kolejnym podmiotem z Ukrainy, który poszerzy sieć doręczeń dzięki współpracy z Orlen Paczką. Wcześniej nawiązała współpracę z InPost.

Orlen Paczka poinformował z komunikacie, że "wspólnie upraszczamy międzynarodową logistykę ostatniej mili i odpowiadamy na rosnące potrzeby klientów korzystających z dostaw transgranicznych".

Biuro prasowe Orlenu zabrało głos

Głos w sprawie zabrało na platformie X biuro prasowe Orlenu.

"Po fali dezinformacji o eksporcie paliw do Ukrainy przyszła kolejna fala. Teraz propaganda Kremla próbuje wykorzystać współpracę Orlen Paczki i ukraińskiego Nova Post" – czytamy.

Wśród "faktów" biuro prasowe Orlenu wymieniło: "Zarabiamy na tej współpracy, zwiększamy zyski i zdobywamy nowych klientów. Czyli setki tysięcy obywateli Ukrainy, korzystających z transgranicznych usług kurierskich. ⁠Podobne umowy stosują nasi rynkowi konkurenci. Ta umowa zwiększa nasz udział w rynku i wzmacnia Orlen. Ta umowa dotyczy dostarczania paczek, a nie oddania suwerenności Polski, jak twierdzą konta »specjalizujące się« w relacjach polsko-ukraińskich".

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