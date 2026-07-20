"Paragony grozy na stacjach". Czarnek domaga się obniżenia VAT na paliwa

Konflikt na Bliskim Wschodzie znów eskaluje, co przekłada się na ceny pali w Polsce. Według ekspertów będzie jeszcze drożej.

"Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to: 7,09-7,22 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 7,51-7,65 zł/l dla oleju napędowego a dla autogazu 3,16-3,24 zł/l" – podkreśla portal e-petrol.

Tymczasem kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek apeluje do Sejmu o zajęcie się ustawą, która trwale obniżyłaby ceny na stacjach benzynowych. Polityk wskazuje, że droższe paliwa to duży kłopot dla większości polskich rodzin.

– To, co najbardziej ludzi szokuje, to paragony grozy na polskich stacjach paliw. Paragon, który otrzymałem przed chwileczką. 300 złotych, benzyna po 7,29 zł. Przewidywania są, że diesel urośnie do 8,20 zł. To nie są koszty benzyny czy oleju napędowego, które mogą ponieść polskie rodziny – powiedział.

– Żądamy raz jeszcze, aby na Sejmie w przyszłym tygodniu. Aby Polacy mogli podróżować w wakacje, aby na polskich stacjach Orlenu nie mieli paragonów grozy – dodał.

Koniec rządowego programu CPN

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę. Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Benzyna bezołowiowa 95 na przestrzeni tygodnia podrożała o 21 groszy, zaś olej napędowy – o 26 groszy. W połowie tygodnia litr benzyzny 95 kosztował średnio 6,99 zł. Olej napędowy – przeciętnie 7,19 zł/l.

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