Kto lepszym kandydatem na premiera? Polacy zabrali głos

Polakom zadano pytanie: "Kto byłby lepszym kandydatem PiS na premiera: Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?". Aż 40,7 proc. wskazało byłego premiera. Przemysław Czarnek uzyskał tylko 18 proc. wskazań. Jednocześnie 41,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Wyniki sondażu znacząco różnią się w zależności od tego, na kogo głosują ankietowani. Wśród wyborców koalicji rządzącej najwięcej wskazań uzyskał Morawiecki (40 proc.). Z kolei wśród głosujących na opozycję były premier uzyskał 37 proc. głosów (tylko o 1 pkt proc. więcej od Przemysława Czarnka). Morawiecki wygrywa również w grupie niegłosujących i niezdecydowanych, zdobywając 47 proc. wskazań.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 16-17 lipca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 pkt. proc. przy poziomie ufności 0,95. Zastosowano metodę mix-mode, łącząc wywiady internetowe (CAWI) i telefoniczne (CATI).

Spór w PiS

W PiS trwa ostry spór między stronnikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego, członkami stowarzyszenia "Rozwój Plus", a zwolennikami frakcji Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Spory przeniosły się do sieci i mediów, gdzie skonfliktowani politycy wymieniają "uprzejmości" wobec siebie.

Głos w sprawie konfliktu w partii zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?" – napisał na swoim oficjalnym koncie na platformie X.

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