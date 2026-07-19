Prognoza cen paliwa nie napawa optymizmem. Tyle zapłacimy w przyszłym tygodniu

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę.

Koniec pakietu CPN. Ceny paliwa w górę

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Ile kosztuje baryłka ropy?

W czwartek na giełdach paliw na świecie ropa staniała po trzech poprzednich sesjach ze wzrostem notowań. Inwestorzy oceniają sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 79,24 USD – cena niższa o 0,45 proc. Brent na ICE na IX jest wyceniana po 84,42 USD za baryłkę, w dół o 0,62 proc. i po zwyżce o 12 proc. w ciągu trzech poprzednich sesji.

Prognoza cen paliw na przyszły tydzień nie jest optymistyczna

Portal e-patrol.pl podkreśla, że w ostatnich dniach kierowcy szczególnie mocno mogli odczuć tęsknotę za wygaszonym z końcem czerwca pakietem CPN. Ceny paliw na stacjach poszybowały w górę.

Benzyna bezołowiowa 95 na przestrzeni tygodnia podrożała o 21 groszy, zaś olej napędowy – o 26 groszy. W połowie tygodnia litr benzyzny 95 kosztował średnio 6,99 zł. Olej napędowy – przeciętnie 7,19 zł/l. „Spadkowy trend utrzymał jedynie autogaz, który tanieje nieprzerwanie od 12 tygodni. Jego cena spadła o 3 grosze i wyniosła 3,17 zł za litr” – czytamy.

Prognozy na następny tydzień lipca nie są optymistyczne. Wynika z nich, że ceny paliw nadal będą rosły.

"Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to: 7,09-7,22 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 7,51-7,65 zł/l dla oleju napędowego a dla autogazu 3,16-3,24 zł/l" – podkreślają eksperci portalu.

Czytaj też:

Ceny paliw spadną? Tusk nie pozostawił Polakom złudzeń Czytaj też:

Powrót pakietu CPN? Rząd stawia warunek