Powrót pakietu CPN? Rząd stawia warunek

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział na konferencji prasowej w środę, że rząd rozważa powrót pakietu CPN i przygląda się sytuacji.

– Jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji – podkreślił.

Wiceminister energii dodał, że byłoby to możliwe dopiero po konsultacji z resortem finansów i uczestnikami rynku.

Nie odpowiedział jednak na pytanie o cen paliw, które skłoniłyby resort energii do podjęcia decyzji o pakiecie CPN.

Rząd zakończył pakiet CPN 1 lipca. Ceny paliw poszybowały w górę

1 lipca rząd zakończył się program CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę.

Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. W połowie czerwca wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Baryłka ropy drożeje

Ropa na świecie bardzo podrożała w trakcie sesji w środę w reakcji na nasilenie działań odwetowych na linii USA-Iran. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 72,71 USD – to cena wyższa o 3,22 proc. Brent na ICE na IX jest wyceniana po 76,53 USD za baryłkę – więcej o 3,20 proc.

Koniec porozumienia USA z Iranem?

Wojsko USA przeprowadziło w nocy z wtorku na środę nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Była to odpowiedź na ataki Iranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

W środę prezydent USA Donalda Trumpa podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, dziennikarze zapytali amerykańskiego przywódcę, czy ostatnie ataki Bliskim Wschodzie oznaczają zerwanie porozumienia z Iranem.

– To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. To kłamcy i chorzy ludzie – odpowiedział Donald Trump.

Mówiąc o przywódcach Iranu, prezydent USA stwierdził, że "to kłamcy".

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