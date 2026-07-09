Powrót pakietu CPN? Rząd stawia warunek
Udostępnijdodaj Skomentuj
Ekonomia

Powrót pakietu CPN? Rząd stawia warunek

Dodano: 
Dystrybutor na stacji paliw Orlen
Dystrybutor na stacji paliw Orlen 
Rząd nie wyklucza przywrócenia przepisów pakietu CPN, który obniżyłby ceny paliw. Pojawił się jednak warunek.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział na konferencji prasowej w środę, że rząd rozważa powrót pakietu CPN i przygląda się sytuacji.

– Jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji – podkreślił.

Wiceminister energii dodał, że byłoby to możliwe dopiero po konsultacji z resortem finansów i uczestnikami rynku.

Nie odpowiedział jednak na pytanie o cen paliw, które skłoniłyby resort energii do podjęcia decyzji o pakiecie CPN.

Rząd zakończył pakiet CPN 1 lipca. Ceny paliw poszybowały w górę

1 lipca rząd zakończył się program CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę.

Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. W połowie czerwca wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Baryłka ropy drożeje

Ropa na świecie bardzo podrożała w trakcie sesji w środę w reakcji na nasilenie działań odwetowych na linii USA-Iran. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 72,71 USD – to cena wyższa o 3,22 proc. Brent na ICE na IX jest wyceniana po 76,53 USD za baryłkę – więcej o 3,20 proc.

Koniec porozumienia USA z Iranem?

Wojsko USA przeprowadziło w nocy z wtorku na środę nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Była to odpowiedź na ataki Iranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

W środę prezydent USA Donalda Trumpa podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, dziennikarze zapytali amerykańskiego przywódcę, czy ostatnie ataki Bliskim Wschodzie oznaczają zerwanie porozumienia z Iranem.

– To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. To kłamcy i chorzy ludzie – odpowiedział Donald Trump.

Mówiąc o przywódcach Iranu, prezydent USA stwierdził, że "to kłamcy".

Czytaj też:
"Rząd łupi Polaków". Dotkliwe podwyżki cen paliw Czytaj też:
Drastyczna podwyżka cen paliw. "Rząd rozpaczliwie poszukuje pieniędzy"

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także