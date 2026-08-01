Szefowa PE spotkała się z powstańcem. Tak go nazwała

Szefowa Parlamentu Europejskiego opublikowała w sobotę, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, za pośrednictwem mediów społecznościowych, swoje zdjęcie z 94-letnim Janem Antonim Witkowskim, którego nazwała "europejskim bohaterem".

"82 lata temu, gdy wchodził dopiero w okres nastoletni, dołączył do swojego ojca w Powstaniu Warszawskim, aby walczyć o wolność i godność człowieka" – czytamy we wpisie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego na portalu X.

Polityk zaznaczyła, że "dziś oddajemy hołd Janowi, wszystkim tym, którzy przeżyli, oraz wszystkim tym, którzy oddali swoje życie". "Ich odwaga przypomina nam, że Europa, którą dziś cieszymy się, została zbudowana na poświęceniu zwykłych ludzi, którzy wybrali niezwykłą odwagę" – napisała Metsola.

"Ich historia to historia Europy. A ich dziedzictwo nadal inspiruje nas do obrony wartości wolności, demokracji i pokoju dla przyszłych pokoleń" – dodała szefowa PE.

Prezydent Nawrocki: Oburza brak odpowiedzialności za rzeź Woli

Prezydent Karol Nawrocki, z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, złożył w sobotę kwiaty przed tablicą upamiętniającą rzeź Woli. Nawrocki wygłosił na miejscu przemówienie.

– To, co oburza, to także brak odpowiedzialności za rzeź Woli. Żaden z dowódców żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności po roku 1945, a część z nich robiła nawet karierę samorządową w Niemczech po roku 1945 – powiedział prezydent.

– To apel do całego świata – z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tys. Polaków, w tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie, Drodzy Państwo, lepszy. Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili – podkreślił Karol Nawrocki.

Jak zaznaczyła głowa państwa, "świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci świat nie będzie miał odwagi potępić". – Wówczas po roku 1945 r. i dziś w XXI wieku – dodał Nawrocki.

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