"Europa może zobaczyć, co ją czeka". Niemcy przerażeni

Do miasta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ponad 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko.

Jak zauważył Nikolas Busse we "Frankfurter Allgemeine Zeitung", dramatyczna sytuacja w Ceucie pokazuje, "jak bardzo decyzje europejskie mogą wpływać na sytuację migracyjną". Publicysta wskazał, że przyczyną napływu najwyraźniej był wyrok sądowy, który zakazał szybkich deportacji.

Niemiecki publicysta: Ostatnie wysiłki na rzecz zabezpieczenia granic to za mało

"Premier Sánchez, który teraz ubolewa nad 'atakami na terytorialną integralność Hiszpanii', jest również krytykowany za to, że swoją ostatnią masową legalizacją migrantów stworzył nowy bodziec do nielegalnej imigracji. Formalnie to nie jest prawda, ponieważ dotyczy tylko osób, które przyjechały przed 1 stycznia 2026 roku" – zaznaczył dziennikarz. Jak dodał, mimo to do Afryki dotarło przesłanie, że migranci mogą pozostać w Hiszpanii.

"Szczególnie dla Marokańczyków chcących emigrować to ważna informacja. Maroko jest uznawane za bezpieczny kraj pochodzenia w UE, a wskaźniki uznania są niskie. O klasycznych uchodźcach, dla których prawo azylowe było kiedyś przeznaczone, można tu mówić tylko w nielicznych przypadkach. Dlatego sytuacja w Ceucie jest przypomnieniem dla całej Europy, że ostatnie wysiłki na rzecz zabezpieczenia granic zewnętrznych i reorganizacji systemu azylowego to za mało. Siła przyciągania tego kontynentu musi zostać zasadniczo i w dużym stopniu zredukowana, począwszy od państwa opiekuńczego po samo prawo azylowe" – czytamy.

W podobnym tonie utrzymany jest również tytuł komentarza, opublikowanego na łamach "Süddeutsche Zeitung": "W Ceucie Europa może zobaczyć, co ją czeka".

Reakcja Włoch. Meloni ogłasza nową inicjatywę

Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią z powodu kryzysu migracyjnego w Ceucie. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała w sobotę kolejny ruch.

"Obrazy napływające z Ceuty po raz kolejny pokazały, jak pilna jest europejska odpowiedź na imigrację nielegalną" – napisała na portalu X szefowa włoskiego rządu.

Jak zaznaczyła Meloni, "dlatego Włochy, wraz z Danią, zainicjowały list otwarty podpisany przez 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, który wzywa do wspólnych działań w celu wzmocnienia granic zewnętrznych, zwalczania nielegalnej imigracji, walki z przemytnikami ludzi, usprawnienia deportacji oraz wyeliminowania wszelkich czynników, które mogłyby zachęcać do nowych nielegalnych wjazdów".

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