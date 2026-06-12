Trump opuści mecz. "Napięty harmonogram"

Jak poinformował Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej ds. mundialu (prywatnie – syn byłego prawnika Trumpa Rudy’ego Gulianiego), w rozmowie ze stacją talkSPORT, Donald Trump "nie będzie obecny na meczu otwarcia".

– Jak już wspomnieliśmy, ma napięty harmonogram. Wiem jednak, że będzie aktywnie śledził przebieg tych mistrzostw świata – powiedział Guliani.

Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w sobotę o godzinie 3:00 czasu polskiego. W spotkaniu zmierzą się reprezentacje USA i Paragwaju. Mecz zostanie zostanie rozegrany na SoFi Stadium w Inglewood (Kalifornia).

– Znając prezydenta Trumpa już od 30 lat, mogę wam powiedzieć jedno: spodziewajcie się niespodziewanego. Z nim zawsze można liczyć na niespodziankę. Nie zdziwiłbym się, gdyby w trakcie tych mistrzostw coraz bardziej angażował się w mistrzostwa świata – zaznaczył szef grupy zadaniowej ds. mundialu.

Pierwszy mecz mistrzostw świata za nami. Meksyk wygrał z RPA 2:0

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozpoczęły się od spotkania Meksyku z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Pierwszy gwizdek w tym meczu rozbrzmiał z pięciominutowym opóźnieniem, bo o godz. 21:05 czasu polskiego. Lepsi okazali się współgospodarze turnieju, którzy wygrali 2:0. Gole dla Meksyku strzelili Julián Quiñones w 9. minucie i Raúl Jiménez w 67.

Mecz przebiegał w nerwowej atmosferze. Czerwone kartki obejrzało dwóch zawodników RPA: Sphephelo Sithole w 50. minucie i Themba Zwane w 84. minucie, a w doliczanym czasie gry sędzia pokazał czerwony kartonik reprezentantowi Meksyku, Césarowi Montesowi.

Tytułu będzie bronić Argentyna. Drużyna Leo Messiego przed czterema laty pokonała po zaciętym meczu Francję, która z kolei sięgnęła po mistrzostwo w 2018 roku.

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata będą miały szczególny charakter. Zaplanowano najwięcej w historii turnieju meczów, bo aż 104 spotkania. Mecze odbędą się w 16 miastach. Impreza, w której bierze udział 48 reprezentacji, potrwa do 19 lipca.

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