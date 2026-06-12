"Żałosne oświadczenie". Trump jest wściekły

Zdaniem przywódcy, strona amerykańska i irańska umawiała się na coś innego. "To, co powiedział Iran w ich żałosnym oświadczeniu o zawarciu porozumienia nie ma nic wspólnego z prawdą" – napisał na portalu Truth Social Trump, odnosząc się do informacji irańskich mediów państwowych. Jak dodał, są to ludzie, z którymi "nie da się prowadzić uczciwych rozmów".

Trump: Nie ma mowy o działaniu w dobrej wierze

"W ich przypadku nie ma mowy o działaniu w dobrej wierze. Ponadto ich całkowicie nieudany atak na indyjskie statki opuszczające cieśninę Ormuz był całkowicie niedopuszczalny. Będzie lepiej, jeśli wezmą się w garść, i to szybko" – zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Serwis Axios podał, że porozumienie między USA a Iranem przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz, tymczasowe złagodzenie sankcji wobec Teheranu, a także podjęcie przez Iran "pewnych zobowiązań" w sprawie programu nuklearnego.

Jak przekazał Bloomberg, Stany Zjednoczone i Iran mogą podpisać memorandum ws. porozumienia w okolicach szczytu G7, który ma odbyć się w dniach 15-17 czerwca w Evian we Francji. Do podpisania dokumentu mogłoby dojść w Genewie w Szwajcarii.

Prezydent USA odwołał ataki na Iran

Prezydent USA Donald Trump odwołał w czwartek "planowane ataki i bombardowania na Iran dziś wieczorem". Amerykański przywódca przekazał wówczas, że wkrótce podane zostaną czas i miejsce podpisania umowy.

Trump przekazał nowe informacje w tej sprawie za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że "rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały podniesione do najwyższego szczebla irańskiego kierownictwa i zatwierdzone".

Właśnie z tego względu Trump zdecydował się odwołać zapowiadane wcześniej ataki na Iran. "Treść rozmów oraz ostateczne ustalenia zostały zatwierdzone – zarówno w ogólnym zarysie, jak i w najdrobniejszych szczegółach – przez wszystkie zaangażowane strony, w tym Stany Zjednoczone, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Pakistan, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Egipt i inne kraje" – mogliśmy przeczytać we wpisie amerykańskiego przywódcy.

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