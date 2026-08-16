Nowe informacje ws. wypadku na Węgrzech. MSZ: Pięć osób w stanie zagrożenia

W nocy z soboty na niedzielę (z 15 na 16 sierpnia) doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Zginęło 12 osób, a 10 zostało rannych.

Naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej i Kryzysów Konsularnych w Departamencie Konsularnym MSZ Andrzej Osiak przekazał, że rannych przewiezieniono do szpitali w miejscowościach: Miszkolc, Eger i Debreczyn.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że 10 osób spośród poszkodowanych znajduje się w ciężkim stanie. — Pięć osób jest w stanie zagrożenia — dodał Osiak.

— Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą spodziewać się informacji od konsula dopiero wtedy, gdy zostaną one potwierdzone. Proszę się uzbroić w cierpliwość — mówił przedstawiciel MSZ.

Na obecną chwilę wszyscy uczestnicy podróży są traktowani jako poszkodowani. Pasażerowie będą mogli ruszyć w dalszą drogę dopiero, gdy lekarze ocenią, że ich stan na to pozwala.

– Wszystkie osoby znajdują się w szpitalach. Przedsiębiorca jest w kontakcie z ambasadą. Gdy będzie to możliwe, wyśle zastępczy autobus, którym pasażerowie będą mogli kontynuować podróż – podkreśla Osiak.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Co było przyczyną?

O tragedii na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem poinformował jako pierwszy premier Węgier Peter Magyar. Według węgierskiej policji do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę (16 sierpnia) w okolicy miejscowości Mezokeresztes na wschodzie Węgier.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał, że autokarem podróżowali polscy pielgrzymi wracający do Polski z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, 10 jest rannych. Ich stan jest poważny. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń kierowca autokaru zasnął i zjechał z drogi do rowu.

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