Dramat podczas pielgrzymki z Podkarpacia. Wojewoda wydała zarządzenie

"Tragedia, do której doszło minionej nocy na Węgrzech, głęboko poruszyła mieszkańców Podkarpacia. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar jest znaczna liczba mieszkańców naszego województwa" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w niedzielę (16 sierpnia) na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.





Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zarządzenie wojewody podkarpackiego

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, wyrażając głęboki żal oraz solidarność z rodzinami i bliskimi ofiar, wydała zarządzenie w sprawie uczczenia ich pamięci.

"W poniedziałek, 17 sierpnia, o godz. 12:00 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do takiego upamiętnienia, w miarę możliwości organizacyjnych, zobowiązani zostali również kierownicy jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim" – podano.

W dniach 17-19 sierpnia flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu, oddając hołd ofiarom tragedii.





Apel do samorządów ws. upamiętnienia tragicznie zmarłych pielgrzymów

"Wojewoda zwróciła się także do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających ofiary – w szczególności o opuszczenie flag państwowych do połowy masztu, uczczenie pamięci minutą ciszy, nadanie odbywającym się w tym czasie uroczystościom i wydarzeniom charakteru odpowiedniego do powagi sytuacji oraz poinformowanie mieszkańców o możliwości wspólnego oddania hołdu" – napisano.

Z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń wojewoda zwróciła się również do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy.

"To szczególnie trudny czas dla rodzin i bliskich osób, które zginęły. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako wspólnota zatrzymali się na chwilę, oddali hołd ofiarom i okazali solidarność tym, którzy dziś przeżywają niewyobrażalny ból. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar. Pamiętamy" – podkreślono w komunikacie.

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