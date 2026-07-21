Nie żyje autor głośnego wywiadu z Trumpem. "Nagłe zasłabnięcie"

W wieku 50 lat zmarł włoski dziennikarz Daniele Compatangelo, korespondent telewizji La7 w Waszyngtonie oraz prezes White House Foreign Correspondents Association (WHFCA), zrzeszającego zagranicznych korespondentów akredytowanych przy Białym Domu.

Informację o jego śmierci, do której doszło po nagłym zasłabnięciu w Stanach Zjednoczonych, potwierdziła jego matka – podaje Euronews.

Compatangelo w ostatnich miesiącach zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki ekskluzywnej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W wywiadzie amerykański przywódca odniósł się m.in. do relacji z premier Włoch Giorgią Meloni. Wypowiedzi Trumpa wywołały burzę we włoskiej polityce i doprowadziły do napięć na linii Rzym-Waszyngton.

Kim był włoski dziennikarz Daniele Compatangelo?

Daniele Compatangelo przez około 25 lat relacjonował najważniejsze wydarzenia międzynarodowe. Współpracował m.in. ze stacją Sky, dziennikiem „Il Secolo XIX”, włoskimi nadawcami Rai i Mediaset oraz szwajcarską telewizją RSI.

Relacjonował osiem edycji igrzysk olimpijskich, przygotowywał reportaże i filmy dokumentalne, a jego śledczy dokument "The Los Angeles Breakdown" został w 2011 r. wyróżniony podczas Southern California Journalism Awards.

Jako korespondent w Waszyngtonie specjalizował się w amerykańskiej polityce, utrzymując szerokie kontakty w administracji USA. Kierowana przez niego WHFCA reprezentowała zagranicznych dziennikarzy pracujących przy Białym Domu i innych instytucjach federalnych.

Redakcja La7 poinformowała, że śmierć Compatangela była dla jej pracowników ogromnym wstrząsem. Dyrektor stacji Andrea Salerno podkreślił, że zmarły był cenionym reporterem, wyróżniającym się profesjonalizmem, rzetelnością i pasją do relacjonowania wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych.

Czytaj też:

Trump "zszokowany" zachowaniem Meloni. "Jest inna, niż myślałem"