Awantura między Trumpem a Meloni. Włoski minister odwołał wizytę w USA

Słowa prezydenta USA z wywiadu dla włoskiej telewizji La7 wywołały we falę oburzenia.

– Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal – powiedział Donald Trump o Giorgii Meloni.

Trump obraził Meloni? Burza we Włoszech

Premier Włoch natychmiast zareagowała na słowa amerykańskiego przywódcy.

"Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy" – napisała.

W opublikowanym nagraniu wideo powiedziała, że "pewne rzeczy wymagają natychmiastowej odpowiedzi".

– Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu – dodała szefowa włoskiego rządu.

Tajani odwołuje wizytę w USA

W związku ze słowami Donalda Trumpa o Giorgii Meloni, zareagował także wicepremier, szef MSZ Włoch, Antonio Tajani.

"Poważne i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa pod adresem premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21 i 22 czerwca" – napisał na platformie X.

Napięcia między Trumpem a Meloni

Podczas szczytu G7, który odbył się w Evian-les-Bains, prezydent USA Donald Trump i premier Włoch Giorgia Meloni odbyli rozmowę, która miała na celu wyjaśnienie ostatnich nieporozumień między politykami.

Prezydent USA publicznie zarzucał w kwietniu premier Włoch brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że "jest bardzo inna niż myślał” i wyrażając rozczarowanie jej postawą.

– Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę. Myliłem się – mówił wówczas Donald Trump.

Z kolei Giorgia Meloni krytykowała Donalda Trumpa za jego słowa o papieżu Leonie XIV.

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