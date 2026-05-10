Trump uderza w europejski kraj. Może wycofać żołnierzy

Amerykański przywódca udzielił wywiadu telefonicznego włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera" dzień po wizycie sekretarza stanu USA Marco Rubio w Rzymie i jego rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni.

– Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy. A ja zawsze byłem dla Włoch tak, jak mój kraj –stwierdził Trump.

W ten sposób nawiązał do braku wsparcia ze strony Rzymu wobec działań Stanów Zjednoczonych i Izraela na terytorium Iranu.

Amerykański przywódca przyznał, że wciąż rozważa możliwość wycofania amerykańskich wojsk z Włoch. Taką perspektywę Donald Trump sugerował już wcześniej. Aktualnie w siedmiu bazach wojskowych we Włoszech stacjonuje około 13 tys. amerykańskich żołnierzy.

Nowy plan Trumpa. Padły słowa o Polsce

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że "może" przeniesie amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. – Polska by tego chciała – przyznał prezydent USA.

Niedawno szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Prezydent Donald Trump oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech żołnierzy o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

W ostatnim czasie Donald Tusk został zapytany, czy liczy na relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy do Polski. – Sprawa jest delikatna. (...) Chyba nie powinniśmy jako państwo "podbierać" – oznajmił premier. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim – zapewnił.

