Trump "zszokowany" zachowaniem Meloni. "Jest inna, niż myślałem"

Trump w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" skrytykował Meloni, zarzucając jej brak wsparcia dla działań Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

Amerykański przywódca ocenił, że jest "zszokowany" postawą szefowej włoskiego rządu, mówiąc: "Jest inna, niż myślałem".

W jego opinii Meloni nie angażuje się wystarczająco w rozwiązywanie napięć międzynarodowych, w tym sytuacji wokół cieśniny Ormuz. – Myślałem, że ma odwagę, myliłem się – dodał.

Trump nie lubi już Meloni

Premier Włoch została skrytykowana przez Trumpa także za to, że potępiła go za atak na papieża Leona XIV, który nazwała "niedopuszczalnym".

– Nie obchodzi jej (Meloni – red.) to, czy Iran ma broń nuklearną i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość – stwierdził prezydent USA.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że wypowiedź Trumpa dla włoskiej prasy oznacza drastyczną zmianę tonu wobec Meloni, jedynej europejskiej premier, która wzięła udział w jego inauguracji w 2025 r. i którą zaledwie miesiąc wcześniej okrzyknął "wielką przywódczynią".

"Wojna USA i Izraela z Iranem zagraża gospodarce ze względu na rosnące koszty energii i jest bardzo niepopularna wśród Włochów, co stawia Meloni na kursie kolizyjnym z Trumpem" – wskazuje Reuters.

Spór USA-Włochy o wojnę w Iranie i atak na papieża

Rząd w Rzymie, chcąc zdystansować się od konfliktu w Zatoce Perskiej, w zeszłym miesiącu odmówił amerykańskim myśliwcom skorzystania z bazy lotniczej na Sycylii w celu prowadzenia działań bojowych w Iranie, a we wtorek (14 kwietnia) zawiesił pakt o współpracy wojskowej z Izraelem.

Według Trumpa, wzrost cen energii powinien zachęcić Włochy, które są w dużym stopniu uzależnione od importu ropy naftowej i gazu, do udzielenia USA wsparcia w ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

