Robi się coraz groźniej
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Robi się coraz groźniej

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Leszek Kraskowski, dziennikarz
Leszek Kraskowski, dziennikarz Źródło: YouTube / Reporterzy Online
Decyzja o tymczasowym areszcie wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego musi budzić zdumienie.

Oto sąd w Piasecznie na wniosek tamtejszej prokuratury rejonowej wymierza niezwykle surowy środek zabezpieczający, w sytuacji gdy formalny powód – rzekome groźby pod adresem policji – to jedynie emocjonalny wpis na platformie X. Wybuch naganny, ale nieadekwatny dla kary paromiesięcznego pobytu za kratkami.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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