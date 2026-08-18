Zmiany w rządzie Ukrainy. Zełenski zdecydował

O tym, że Wołodymyr Zełenski zgłosił kandydatury Jewhenija Chmary i Andrija Sybihy, poinformował poseł Voice Jarosław Żełezniak na Telegramie.

"Zełenski przedstawił parlamentowi nominacje dla Chmary i Sybihy" – napisał.

Opozycyjny poseł przekazał również, że głosowania nad kandydaturami ministrów obrony i spraw zagranicznych odbędą się prawdopodobnie w środę 19 sierpnia.

Zmiany w rządzie Ukrainy. Zełenski zgłosił kandydatów

We wtorek posłowie otrzymali harmonogram spotkań frakcji i grup z obydwoma kandydatami.

Następnie Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przekazał, że kandydatury zostały oficjalnie zgłoszone. Zaznaczył, że Rada Najwyższa rozpatrzy te kandydatury „w najbliższym czasie, zgodnie z Konstytucją Ukrainy i ustaloną procedurą parlamentarną”.

Dymisja Fedorowa wywołała protesty na Ukrainie

20 lipca rząd powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy Jewhenowi Chmarze, którego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 17 lipca odwołał z pełnienia obowiązków szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz ze stanowiska dowódcy Centrum Operacji Specjalnych "A" SBU. Obowiązki ministra spraw zagranicznych powierzono Andrijowi Sybisze, który kierował resortem dyplomacji w poprzednim składzie rządu.

Jewhenij Chmara obejmie stanowisko po Mychajle Fedorowie – najmłodszym ministrze obrony w historii Ukrainy, który opowiadał się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Fedorow cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Jego dymisja ze stanowiska ministra obrony wywołała protesty Ukraińców. Według niedawnego sondażu Wołodymyr Zełenski przegrałby drugą turę wyborów prezydenckich m.in. z Fedorowem.

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