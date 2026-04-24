Tusk kpi z Orbana. "Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan"

"Spotkanie Rady Europejskiej. Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan. Ogromna ulga" – napisał na platformie X premier Donald Tusk. W ten sposób szef rządu zakpił z ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana.

Viktor Orban nie uczestniczy w szczycie UE na Cyprze

W czwartek i piątek na Cyprze odbywa się szczyt Unii Europejskiej.

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zrezygnował z uczestnictwa w rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE na Cyprze.

Węgierski minister ds. europejskich Janos Boka oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w okresie, gdy na Cyprze będzie trwał szczyt, Viktor Orban skoncentruje się na procesie przekazania władzy w kraju.

"W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier" – napisał w komunikacie na Facebooku.

We wpisie dodał, że tematem rozmów na szczycie UE będzie "kryzys bliskowschodni i jego wpływ na Europę, a także ogólne kwestie dotyczące budżetu UE na najbliższe siedem lat, a stanowisko rządu węgierskiego w tych sprawach jest znane".

Węgierski minister zapewnił przy tym, że chociaż Węgry nie będą reprezentowane na spotkaniu, ustalenia szczytu zostaną przekazane władzom w Budapeszcie.

TISZA zdecydowanie wygrała wybory na Węgrzech

W sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech po przeliczeniu 100 proc. głosów. Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

