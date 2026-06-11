Meksyk: Kaplice na wszystkich stadionach Mundialu 2026

Piłkarskie Mistrzostwa Świata potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. Wszystkie trzy areny Mundialu w Meksyku – Estadio Azteca w Mieście Meksyk, Estadio Akron w Guadalajarze i Estadio BBVA Bancomer w Monterrey – mają kaplice lub specjalnie wyznaczone sale modlitewne, z których mogą korzystać zawodnicy i personel.

Na historycznym Estadio Azteca w Mieście Meksyk, który jako pierwszy stadion w historii, już po raz trzeci będzie gościł Mistrzostwa Świata (po 1970 i 1986 roku), oficjalnie nazwanym Estadio Banorte na cześć swojego sponsora, znajduje się sala modlitewna w pobliżu wejść dla zawodników. Jest ona prosto urządzona i tak mała, że mieści jedynie dwa klęczniki ustawione przed wizerunkiem Matki Boskiej z Guadalupe.

Tablica w kaplicy upamiętnia fakt, że została poświęcona przez św. Jana Pawła II podczas jego czwartej (z pięciu) podróży do Meksyku. 25 stycznia 1999 roku papież przewodniczył tam wielkiemu kościelnemu „Spotkaniu Pokoleń”, w którym uczestniczyło ponad 100 tys. wiernych. Z tej okazji, a także w okresie poprzedzającym Puchar Konfederacji, na stadionie zainstalowano największe, jak dotychczas, na świecie ekrany o wysokiej rozdzielczości.

Stadion gospodarzem dzisiejszego meczu otwarcia pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki, a także czterech innych meczów fazy grupowej oraz meczów fazy pucharowej. Kaplica znajduje się w pobliżu wejść do szatni, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla drużyn przed i po meczach.

Guadalajara i Monterrey

Sala modlitewna jest również częścią architektury stadionu Estadio Akron w Guadalajarze. Stadion, otwarty w 2010 roku i znany podczas Mistrzostw Świata jako „Estadio Guadalajara”, ma miejsca dla 49 tys. widzów i w szatni dla zawodników posiada okrągłą, drewnianą kaplicę. Jej centralnym punktem jest również wizerunek patronki Meksyku, Matki Boskiej z Guadalupe.

Salę modlitewną posiada również położony dalej na północ Estadio BBVA Bancomer, otwarty w 2015 roku w Monterrey, znany również jako „Gigante de Acero” (Stalowy Gigant). Kaplica obok szatni dla zawodników jest nowocześnie urządzona, z płaskorzeźbami na ścianach zaprojektowanymi do cichej kontemplacji i ławkami wystarczająco dużymi, aby pomieścić nawet drużynę. Na środku stoi minimalistyczny krzyż, a także figura Maryi – Matki Boskiej z Robles, patronki Monterrey. Według lokalnych mediów, zawodnicy przez lata pozostawiali tam dodatkowe obrazy i dewocjonalia. Na stadionie odbędą się trzy mecze grupowe i jeden mecz 1/8 finału.

USA i Kanada

W przeciwieństwie do wyraźnie katolickich kaplic na stadionach Meksyku, niczego bezpośrednio porównywalnego nie ma w jedenastu miastach-gospodarzach Mistrzostw Świata w USA i Kanadzie. Jednak na wielu dużych stadionach międzywyznaniowe „pokoje wielowyznaniowe” lub „pokoje ciszy” są obecnie standardem. Zawodnicy mogą korzystać z tych pomieszczeń do modlitwy, medytacji lub cichej refleksji – na przykład na stadionach NRG w Houston, AT&T i SoFi w Los Angeles i Levi’s koło San Francisco.

Piłkarskie Mistrzostwa Świata MUNDIAL 2026 rozpoczynają się 11 czerwca na Estadio Azteca w Meksyku, a zakończą 19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey. Łącznie zostaną rozegrane 104 mecze na 16 stadionach.