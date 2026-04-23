Rosyjska ropa znów na Węgrzech i Słowacji. To koniec sporu z Ukrainą?

"Grupa MOL odebrała dziś rano ropę naftową w stacjach pomp Fenyeslitke i Budkovce. Dostawy ropy naftowej systemem rurociągów »Przyjaźń« zostały wznowione na Węgry i Słowację po prawie trzymiesięcznej przerwie" – napisano w komunikacie MON.

Wcześniej w czwartek minister gospodarki Słowacji Denisa Sakova, przekazała, że Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem "Przyjaźń".

Spór Węgier i Słowacji z Ukrainą o rurociąg "Przyjaźń"

We wtorek Wołodymyr Zełenski poinformował we wpisie na platformie X, że "zgodnie z uzgodnieniami z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego »Przyjaźń«, uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działanie".

"Chociaż nikt obecnie nie może zagwarantować, że Rosja nie powtórzy ataków na tę infrastrukturę, nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu rurociągów i sprzętu" – dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że "łączymy to z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską".

"Ponadto musimy kontynuować systematyczną presję sankcyjną na Rosję i pracować nad dalszym dywersyfikowaniem dostaw energii do Europy. Europa musi być niezależna od tych, którzy dążą do jej zniszczenia lub osłabienia. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" – dodał.

Magyar wezwał Zełenskiego

W poniedziałek przyszły premier Węgier Peter Magyar powiedział, że jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg "Przyjaźń" jest gotowy do transportu ropy, Ukraińcy powinni go "uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą". – Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę zgodnie z umowami – podkreślił. Lider partii Tisza zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera Węgier, wycofa blokadę nałożoną przez Viktora Orbana na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Kijów – zakrojonych na szeroką skalę ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rurociąg "Przyjaźń" jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło Węgry i Słowację do korzystania z rezerw oraz wywołało ostry spór z Ukrainą. Budapeszt zablokował przyjęcie unijnej pożyczki dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

W środę państwa członkowskie UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji.

