Co dalej z pakietem CPN? Rząd podjął decyzję

W piątek (12 czerwca) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, z którego wynika, że rząd zdecydował się wydłużyć obowiązywanie pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) do końca czerwca. Chodzi o obniżone stawki VAT na benzynę i olej napędowy. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 – 6,58 zł, a diesla – 6,40 zł – wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki. Oznacza to, że ceny na stacjach będą wyższe w porównaniu z tymi obowiązującymi w piątek: litr benzyny 95 – 5,98 zł, litr benzyny 98 – 6,55 zł, litr diesla – 6,37 zł.

Wcześniej analitycy firmy Reflex wskazali, że jeśli pakiet CPN zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach, ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy na litrze, a oleju napędowego nawet o 25 groszy na litrze.

Maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, natomiast oleju napędowego – 7,60 zł.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG.

Czytaj też:

Urząd przedłuża taryfę. Chodzi o paliwa gazowe