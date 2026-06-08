Urząd przedłuża taryfę. Chodzi o paliwa gazowe

"Strategia 'Energia jutro zaczyna się dziś' jasno wskazuje nasze cele. Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne oraz najniższe możliwe ceny energii. Dziś widzimy, co to oznacza w praktyce. Grupa Orlen zdecydowała się utrzymać ceny gazu dla swoich klientów na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu cen na rynkach w reakcji na napięcia geopolityczne. Chronimy naszych klientów przed wzrostem kosztów. Dzięki dywersyfikacji dostaw i wydobyciu ze źródeł własnych będziemy w stanie utrzymać ceny" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Od momentu eskalacji napięć geopolitycznych do końca maja ceny na europejskich rynkach hurtowych wzrosły o 32 proc. dla umów zakładających dostawy gazu w przyszłym roku oraz o 43 proc. dla kontraktów z odbiorem w przyszłym miesiącu. W Polsce te wzrosty udaje się stabilizować. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz podrożał w tym czasie odpowiednio o 25 proc. i 33 proc., co obrazuje skalę krótkoterminowej presji kosztowej, podkreślono.

"Przystępna cena energii to jeden z warunków rozwoju"

"Działanie na zmiennym rynku wymaga odpowiedniego przygotowania. Stała optymalizacja kontraktacji, ale też innych procesów wpływających na efektywność działania spółki pozwoliła nam zaoferować klientom w kolejnych miesiącach gaz w przystępnej, stabilnej cenie – mimo wzrostów cen na rynkach światowych. Bo przystępna cena energii to jeden z warunków rozwoju – zarówno dla polskich rodzin, jak i dla polskiej gospodarki" – dodał przewodniczący rady nadzorczej myOrlen, członek zarządu Orlenu ds. Consumers and Products Marek Balawejder.

Zgodnie z zatwierdzoną przez URE zmianą nr 2 taryfy myOrlen w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 1 lipca br. do 31 grudnia 2026 r.:

– ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1-W.4, S.1-S.4 oraz Z.1-Z.4 wyniosą 19,729 gr/kWh,

– ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 wyniosą 19,691 gr/kWh.

Orlen już trzy razy obniżył ceny gazu

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Orlen trzykrotnie obniżyła ceny gazu – dwa razy za paliwo i raz za dystrybucję, co przekłada się na realne oszczędności dla gospodarstw domowych. Dla przykładu czteroosobowa rodzina, zamieszkująca 140metrowy dom o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na potrzeby własne, w tym do ogrzewania, zapłaci w 2026 r. średnio około 1074 zł brutto mniej niż według cen z pierwszego półrocza 2025 r. W przypadku mieszkania, które zamieszkują dwie osoby korzystające z gazu do przygotowywania posiłków oraz podgrzewania wody użytkowej, średnie oszczędności w 2026 r. mogą sięgnąć około 425 zł brutto. Natomiast jeśli gaz służy im jedynie do przygotowywania posiłków, roczne opłaty w 2026 r. będą niższe średnio o około 52 zł brutto, wyliczono w materiale.

myOrlen sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny) jest jednym z największych sprzedawców energii na rynku detalicznym w Polsce. Spółka oferuje sprzedaż gazu ziemnego, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także energię elektryczną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Spółka obsługuje ponad 7 milionów gospodarstw domowych i 250 tysięcy klientów biznesowych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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