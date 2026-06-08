Rozbudowa znanego polskiego portu. Ruch Orlenu

"Rozbudowa portu instalacyjnego Świnoujście Offshore Terminal jest odpowiedzią na przewidywany popyt na tego rodzaju infrastrukturę w świetle planów budowy kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku. Terminal stanowi jedno z kluczowych zapleczy logistycznych dla projektów morskiej energetyki wiatrowej w tej części Bałtyku. Już w pierwszym roku działalności inwestycja osiąga satysfakcjonujące obłożenie. Biorąc pod uwagę prognozowaną kumulację projektów realizowanych równolegle w najbliższych latach, rozbudowa terminala będzie miała kluczowe znaczenie dla sprostania zapotrzebowaniu w szczytowym okresie fazy instalacyjnej. Taki kierunek rozwoju dodatkowo wzmocni udział krajowego komponentu, zapewniając możliwość kompleksowej realizacji polskich projektów z wykorzystaniem krajowej infrastruktury portowej" – powiedział prezes Orlen Neptun Janusz Bil, cytowany w komunikacie.

Pierwszy krok do rozbudowy

List intencyjny jest pierwszym krokiem do potencjalnej rozbudowy terminala w sposób uzupełniający istniejące możliwości logistyczne inwestycji oraz odpowiadający realnym potrzebom dynamicznie rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dokument stanowi wyraz gotowości stron do dialogu o dalszej rozbudowie inwestycji oraz modernizacji infrastruktury portowej, co przełoży się na wsparcie realizacji projektów offshore wind oraz wzmocnienie pozycji terminala w Świnoujściu jako ważnego hubu dla sektora energetyki wiatrowej na morzu. Przejście do kolejnego etapu projektu będzie zależeć od wyników analiz biznesowych oraz możliwości pozyskania finansowania inwestycji, podkreślono.

W pierwszych dwunastu miesiącach operacyjnych terminal odnotował wysokie zainteresowanie rynku, pozyskując klientów, w tym m. in. Ocean Winds i Smulders.

Świnoujście Offshore Terminal, łączący funkcje terminala instalacyjnego i portu marshallingowego, ma potencjał stać się najważniejszym centrum instalacyjnym offshore wind w regionie Morza Bałtyckiego. Obiekt oferuje kompleksowe usługi przeładunku i składowania komponentów farm wiatrowych, a jego infrastruktura pozwala na obsługę najnowszych statków typu jack-up i heavy lift oraz projektów z turbinami o mocy ok. 15 MW i większej, w tym elementów stacji transformatorowych o masie do blisko 3000 ton. Kluczowym atutem inwestycji jest dogodna lokalizacja z dostępem do transportu kolejowego, drogowego, promowego i lotniczego, co umożliwia obsługę projektów na wodach Niemiec, Szwecji i Danii. Dzięki parametrom technicznym, w tym nośności nabrzeża do 50 t/m2, terminal jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w regionie zdolnych sprostać najbardziej zaawansowanym inwestycjom sektora.

Czym jest Orlen Neptun?

Orlen Neptun odpowiada w Grupie Orlen za rozwój projektów II fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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