Polska inwestycja nad Bałtykiem rozwścieczyła Niemców

Po zdobyciu wszystkich zezwoleń, hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się jeszcze w tym roku. Budynek liczy 13 pięter, na których znajduje się 1200 pokoi. To największy tego rodzaju obiekt nad Morzem Bałtyckim. Inaugurację działalności zaplanowano na I lub II kwartał tego roku, po wielokrotnych opóźnieniach. Hotel będzie oferował gościom park wodny oraz duży kompleks konferencyjny.

Inwestycja nie podoba się niemieckim sąsiadom. "Największy hotel nad Bałtykiem powstaje w polskim kurorcie Pobierowo. Po długim oczekiwaniu, jego otwarcie planowane jest na ten rok. Niektórzy są zachwyceni, podczas gdy inni czują niepokój na wieść o zbliżającym się otwarciu" – czytamy w dzienniku "Ostsee Zeitung". "Porównanie z dużymi hotelami w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wyraźnie uwidacznia różnicę: Morada Resort Kühlungsborn ma 413 pokoi, Hotel Neptun w Warnemünde ma 338 pokoi, a Baltic w Zinnowitz 333 pokoje" – wylicza gazeta.

Jeśli otwarcie nastąpi przed sezonem letnim, oznaczać to będzie duży problem dla hotelarzy po niemieckiej stronie Bałtyku. "Jedni chwalą hotel jako niezwykle atrakcyjną ofertę wymarzonych wakacji, inni obawiają się groźnego rywala: niemieccy specjaliści od turystyki lękają się konkurencji. Obawiają się, że klienci, siła nabywcza i pracownicy gwałtownie przeniosą się z niemieckiej strony na polską" – wskazuje niemiecka gazeta.

Również turyści z Niemiec krytykuje polski hotel. Nazywają go "monstrualnym, betonowym blokiem". "To po prostu okropne", "Budynek jest niezrównany w swojej brzydocie i braku wyobraźni”, "Uwielbiam jeździć do Polski, ale nie do takiego monstrum" – cytuje swoich czytelników gazeta.

Terminal w Świnoujściu konkurencją dla Niemców

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy Niemcy krytykują rozwój polskiego wybrzeża. W sierpniu 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu, złożoną przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec. Skargę złożyły niemiecka organizacja Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam oraz polskie stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście.

Budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu to jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Infrastruktury. Terminal w formie tzw. portu zewnętrznego ma powstać do 2029 r. Premier Donald Tusk niedawno zapewniał, że projekt zostanie zrealizowany bez względu na przeszkody. – Nikt nam tego terminala nie zablokuje – przekonywał.

Czytaj też:

Polska między Waszyngtonem a BerlinemCzytaj też:

"Rośnie niechęć do Niemców". Czarzasty dla berlińskiej gazety