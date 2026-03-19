Kolejna fala migrantów w Europie? Włochy i Szwecja apelują o zamykanie granic

Zarówno Szwecja, jak i Włochy mają wzywać w nim do przygotowania nadzwyczajnych mechanizmów na wypadek masowej migracji do Unii Europejskiej, spowodowane rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie i obawami przed eskalacją konfliktu z Iranem.

Chcą "hamulca bezpieczeństwa"

Do dokumentu dotarła "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jak podaje dziennik, list był omawiany podczas nieformalnego spotkania przywódców w Brukseli. W rozmowach uczestniczyli m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Polski Donald Tusk oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Szefowe rządów Włoch i Danii proponują wprowadzenie tzw. "hamulca bezpieczeństwa", który w sytuacji nagłego napływu migrantów umożliwiałby m.in. zamknięcie granic zewnętrznych UE. W ich ocenie Wspólnota musi być przygotowana na scenariusz podobny do kryzysu migracyjnego z lat 2015–2016, aby uniknąć zarówno chaosu organizacyjnego, jak i zagrożeń dla bezpieczeństwa. W liście wskazano także na wcześniejsze działania niektórych państw członkowskich. Jako przykłady przywołano rozwiązania stosowane przez Polskę i Grecję, polegające na zamykaniu granic i zawracaniu migrantów.

Kilka dni temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła także, że w najbliższych miesiącach presja migracyjna, w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie może wzrosnąć.

Będę zmiany systemowe?

Już w 2025 roku część państw UE apelowała o zmiany w podejściu do migracji, argumentując, że obecne przepisy – zwłaszcza w zakresie prawa azylowego i praw człowieka – ograniczają możliwości skutecznej kontroli granic.

Z czasem postulaty te zyskały poparcie kolejnych krajów. Wśród proponowanych rozwiązań pojawiają się m.in. łatwiejsze deportacje, większa swoboda w stosowaniu środków nadzwyczajnych oraz nowe modele zarządzania migracją poza terytorium UE.

Czytaj też:

