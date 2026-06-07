Żonina wiedza ekspercka

ĆWIERKOT Ale zaraz, zaraz, powoli. Stop. To, że żona ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, Agnieszka, zarabia 342 tys. zł rocznie, to jeszcze nie oznacza, że ona zarabia, bo jest mężatką, akurat z Marcinem. Stop.
Że po znajomości małżeńskiej, nepotyzmie, kumoterstwie czy co tam. Stop. To, że przez dwa lata dostała akurat podwyżkę 70 tys. zł rocznie, to nic nie oznacza, gdyż ona jest specjalistką, jednocześnie ekspertką będąc w Kolejach Mazowieckich wybitną. Stop.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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