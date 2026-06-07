Trybun ludowy Skolim

Dla ułatwienia uogólnijmy i wrzućmy do tego worka zarówno tych przez duże „A”, jak i pomniejsze gwiazdki i gwiazdeczki. Świat show-biznesu żyje rządowym projektem wsparcia emerytalnego dla artystów, których nie stać na opłacenie składek. Uznano, że skoro ich nie stać, to dołożymy się my wszyscy. Samozwańczy król latino Skolim, czyli Konrad Skolimowski, również podzielił się swoim zdaniem przy okazji pikniku, który zorganizował w podlaskiej Czeremsze oraz podczas transmisji live. – Pojechałem dzisiaj na live o tych k…..h artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p…….i, albo ci młodzi robią taką c…..ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy [...]. Nigdy na to nie pozwolę – grzmiał.