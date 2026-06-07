Absurdalne przeprosiny Leona XIV

25 maja 2026 r. w watykańskiej Auli Synodu zaprezentowana została pierwsza encyklika Leona XIV, „Magnifica humanitas”. Jej tematem przewodnim, jak wynika już z podtytułu, jest „troska o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji”. Wydaje się jednak, że największej uwagi mediów nie przykuły zagadnienia związane z AI, tylko kolejne „historyczne przeprosiny” w imieniu Kościoła. Otóż tym razem Wikariusz Chrystusa prosił cały świat o przebaczenie Stolicy Apostolskiej istnienia w przeszłości instytucji niewolnictwa.

Nie są to pierwsze przeprosiny, które po Soborze Watykańskim II wystosowano w imieniu Rzymu za rzekome „winy Kościoła”. Już Jan Paweł II przepraszał za domniemane kościelne przewinienia w postaci m.in. antysemityzmu, „zbrodni inkwizycji” czy tzw. dyskryminacji kobiet. Co więcej, w 2000 r. papież z Polski zorganizował w Watykanie Dzień Przebaczenia, gdy ową bezpodstawną skruchę wyraził wraz z innymi hierarchami podczas specjalnej ceremonii. W Kościele soborowym niestety panuje tendencja do kajania się za wszystko, choćby wbrew prawdzie historycznej, byle tylko wpisać się w oczekiwania liberalnego świata.

Różne oblicza niewolnictwa