Pizza i myśli Mao

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU W roku 1969, zaliczywszy pierwszy rok studiów, zostałam przez rodzinę wyekspediowana do Londynu, do rodziny stryjecznego wuja, który po wydostaniu się z obozu w Woldenbergu osiadł w Anglii.
Wdowa po wuju i jej dwoje dzieci mniej więcej w moim wieku mieszkali w komunalnym szeregowym domku przy Denver Street, w dzielnicy Chelsea, blisko Tamizy. Wąskie schody, wiktoriański kominek i wiecznie zepsuty prysznic – było tam miło i zwyczajnie. Dziś to elegancka dzielnica zamożnej bohemy – ciocia Molly nie przeczuła rozwoju wydarzeń i wyprowadziła się, zanim ceny domów podskoczyły dziesięciokrotnie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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