Pizza i myśli Mao

Wdowa po wuju i jej dwoje dzieci mniej więcej w moim wieku mieszkali w komunalnym szeregowym domku przy Denver Street, w dzielnicy Chelsea, blisko Tamizy. Wąskie schody, wiktoriański kominek i wiecznie zepsuty prysznic – było tam miło i zwyczajnie. Dziś to elegancka dzielnica zamożnej bohemy – ciocia Molly nie przeczuła rozwoju wydarzeń i wyprowadziła się, zanim ceny domów podskoczyły dziesięciokrotnie.