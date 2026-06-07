Dron w każdym polskim domu, a Sławomir Mentzen na szefa MON!

PROSTO ZYGZAKIEM Nie wiem, czy najbardziej nowoczesnym dziś podejściem do wielkiego zadania, jakim jest obrona ojczyzny, nie byłby apel o to, żeby każda polska rodzina sprawiła sobie drona i nauczyła się nim posługiwać.
Owszem, dobrze jest przyswoić sobie zasady niesienia pierwszej pomocy i reguły survivalu oraz nauczyć się walki wręcz i posługiwania się bronią palną. Wszelako dziś, jak uczy wojna toczona na Ukrainie, jednym z podstawowych sposobów jej prowadzenia jest posługiwanie się dronami – to one pomagają prowadzić rozpoznanie, to one umożliwiają unicestwianie napadających nas wrogich sił – ich sprzętu i żołnierzy.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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