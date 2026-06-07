Dron w każdym polskim domu, a Sławomir Mentzen na szefa MON!

Owszem, dobrze jest przyswoić sobie zasady niesienia pierwszej pomocy i reguły survivalu oraz nauczyć się walki wręcz i posługiwania się bronią palną. Wszelako dziś, jak uczy wojna toczona na Ukrainie, jednym z podstawowych sposobów jej prowadzenia jest posługiwanie się dronami – to one pomagają prowadzić rozpoznanie, to one umożliwiają unicestwianie napadających nas wrogich sił – ich sprzętu i żołnierzy.