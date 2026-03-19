Burza wokół NFZ. PiS zapyta Tuska o limity i ograniczenia badań

Chodzi o rozmowy, które jak przekazała kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" odbyły się 9 marca 2026 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczyli w nich m.in. minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz prezes NFZ Filip Nowak. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w czwartek, że ugrupowanie zwróci się do premiera o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przebiegu i efektów spotkania. – Pojawia się wiele znaków zapytania w kontekście możliwych ograniczeń finansowania świadczeń zdrowotnych – wskazał.

Wątpliwości po doniesieniach o zmianach w NFZ

Kontrowersje wzbudziły informacje o planowanych przez NFZ zmianach w rozliczaniu części świadczeń. Z projektu zarządzenia wynika, że za świadczenia wykonane ponad limit kontraktu fundusz miałby płacić 40 proc. stawki zamiast dotychczasowych 100 proc. Zmiany mają objąć m.in. badania diagnostyczne, takie jak gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, a w dalszej kolejności również porady specjalistyczne. Wyłączone z nowych zasad mają być świadczenia dla dzieci oraz pacjentów onkologicznych.

Co więcej, propozycje te mają być częścią specjalnego planu ograniczania wydatków NFZ. Fundusz argumentuje, że w ostatnich latach koszty świadczeń rosły znacznie szybciej niż liczba wykonywanych badań.

PiS: To może uderzyć w pacjentów

Politycy PiS oceniają jednak, że proponowane zmiany mogą przełożyć się na realne ograniczenie dostępu do świadczeń w publicznym systemie ochrony zdrowia. – Takie działania mogą skutkować wypychaniem pacjentów do sektora prywatnego – mówił Bochenek. W jego ocenie zbieżność czasowa między spotkaniem u premiera a publikacją projektu zmian w NFZ nie jest przypadkowa. Projekt zarządzenia został opublikowany dzień po spotkaniu w KPRM, co może wskazywać na bezpośredni związek między rozmowami a planowanymi decyzjami.

Rząd nie odnosi się szczegółowo do przebiegu spotkania. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że rozmowy premiera z kierownictwem resortu i NFZ są stałym elementem pracy administracji i dotyczą bieżącego funkcjonowania systemu. Nieoficjalnie pojawiają się jednak sygnały, że jednym z tematów mogły być kwestie finansowe i potrzeba ograniczenia wydatków w ochronie zdrowia.

Eksperci i przedstawiciele placówek medycznych zwracają uwagę, że zmniejszenie finansowania świadczeń ponadlimitowych może przełożyć się na wydłużenie kolejek i ograniczenie liczby wykonywanych badań. Z kolei NFZ przekonuje, że proponowane rozwiązania są konieczne dla zachowania stabilności finansowej systemu i mają być alternatywą dla przywrócenia sztywnych limitów.

