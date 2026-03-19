Lisicki: UE na ostatniej prostej do przepaści. Ziemkiewicz: Niczym towarzysze z KPZR

Po miesiącach rozmów i politycznych negocjacji kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny. Do 2040 roku emisje gazów cieplarnianych mają zostać ograniczone aż o 90 proc., w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Decyzja wzmacnia europejską politykę klimatyczną. Nowy cel jest częścią szerszej strategii klimatycznej UE, której ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że Europa chce stać się gospodarką, która nie zwiększa ilości gazów cieplarnianych w atmosferze.