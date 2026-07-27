Uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne. ETS – wbrew nauce 

Niniejsza praca zawiera wyniki eksperymentów, które są rozstrzygające w nauce. Dowodzą one, że dalszy wzrost stężenia CO₂ w atmosferze nie może powodować wzrostu temperatury Ziemi ze względu na zjawisko fizyczne zwane nasyceniem absorpcji promieniowania. Oznacza to, że dodatkowe ilości dwutlenku węgla nie powodują już efektu cieplarnianego.

Wyniki pochodzące z eksperymentu obalają i są dużo bardziej wiarygodne niż wszystkie inne, przeciwne twierdzenia oparte o modele teoretyczne, symulacje komputerowe czy opinie ekspertów.

Polska płaci miliardy złotych rocznie za emisję CO₂ w ramach ETS (Europejski System Handlu Emisjami), co należy uznać za zuchwałą kradzież pieniędzy polskich podatników, ponieważ od strony naukowej zostało doświadczalnie dowiedzione, że emisja tego gazu w żaden sposób nie powoduje efektu cieplarnianego.

Jedym ze współautorów niniejszego opracowania jest dr inż. Jan Kubicki, który jest twórcą eksperymentu dowodzącego braku wpływu dwutlenku wegla na wzrost temperatury Ziemi. Tym samym otrzymujemy informacje z pierwszej ręki.

To krótkie opracowanie jest potężnym argumentem w walce z ideologią klimatyzmu. Fundacja Ordo Medicus, wydawca tego opracowania, udostepnia je bezpłatnie w formie ebooka i zachęca do przesyłania go decydentom, politykom, ludziom związanych z nauką i wszystkim zainteresowanym tym tematem.

Ebook do pobrania.