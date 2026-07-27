Znany dziennikarz znika z kolejnego programu

"Dziś wspólnie z Piotrem Kędzierskim nagrywamy ostatni w tym sezonie i ostatni w historii podcast WojewódzkiKędzierski" – poinformował w połowie czerwca w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki. "W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon razem. Obaj lubimy wyzwania i obaj mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po "Tańcu z gwiazdami" Kędzior zbudował się, włączył dopalacze i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuje za wszystko. I do usłyszenia…" – dodał gwiazdor TVN.

Niedługo później media obiegła informacja, że Kędzierski poprowadzi nowy teleturniej "Hitster", który jesienią 2026 roku ma pojawić się w Polsacie. Format powstał na bazie popularnej gry imprezowej, która zdobyła ogromną popularność w Europie, Ameryce Północnej oraz Wielkiej Brytanii. Dziennikarzowi towarzyszy na planie show była gwiazda TVP Ida Nowakowska.

Okazuje się, że to nie jedyne nowości związane z życiem zawodowym Piotra Kędzierskiego. Jak ustalił serwis Press.pl, Piotr Kędzierski od września nie będzie już współprowadził porannej audycji "Desperanos" w Antyradiu.

Piotr Kędzierski znika z kolejnego programu. Nie będzie go rano w Antyradiu

Piotr Kędzierski będzie prowadził poranne pasmo w Antyradiu tylko do końca sierpnia. Informację potwierdziła w rozmowie z "Presserwisem" Anna Marucha, dyrektorka komunikacji korporacyjnej Grupy Agora, do której należy Grupa Eurozet.

Jednocześnie zapewniła, że dziennikarz nie rozstaje się z Grupą Eurozet. Na razie nie ujawniono jednak, jakie będzie jego nowe zadanie ani z którą stacją zostanie związany.

– Kędzierski zostaje w Grupie Eurozet, ale o tym, co będzie robił i dla której anteny, będziemy informować później. Podobnie jak o tym, jak będzie od września wyglądał poranek w Antyradiu – dodała przedstawicielka spółki.

Piotr Kędzierski dołączył do zespołu Antyradia w styczniu 2025 roku. Wraz z Michałem Figurskim stworzył duet prowadzący poranną audycję "Desperanos", emitowaną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–10.00. Dziennikarz jest dobrze znany słuchaczom stacji należących do Grupy Eurozet. Wcześniej, jeszcze w czasach Grupy Radiowej Agory, prowadził poranne programy w Radiu Roxy i Rock Radiu, gdzie w latach 2012–2016 współtworzył audycję z Tymonem Tymańskim. Po odejściu z radia był jednym ze współtwórców Newonce.radio. Pełnił tam rolę współwłaściciela, prowadził poranne pasmo oraz cykl rozmów z Kubą Wojewódzkim. W 2022 roku obaj przenieśli swój podcast do Onetu, gdzie był realizowany do czerwca 2026 roku.

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