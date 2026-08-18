Wkrótce ruszy wypłata czternastej emerytury. Tyle wyniesie świadczenie

Już we wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę czternastych emerytur.

Czternasta emerytura. Tyle wyniesie w 2026 roku

Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.

Aby otrzymać czternastkę, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków – ZUS wypłaci świadczenie automatycznie razem z emeryturą lub rentą.

Kiedy wypłata czternastki?

Wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Przy wyższych świadczeniach działa zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto.

Komu ZUS nie wypłaci czternastej emerytury?

ZUS nie wypłaci czternastej emerytury, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Czternasta emerytura nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

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