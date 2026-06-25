"Czternastka" może być wyższa o ok. 200 zł. Trzeba złożyć wniosek

Dodatkowa, 14. emerytura, zostanie wypłacona we wrześniu razem z emeryturą lub rentą (świadczeniem podstawowym). Informację o terminie przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość "czternastki" odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Jednak w praktyce na konta dużej grupy uprawnionych wpłynie niższa kwota, ponieważ od świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Jak zwiększyć kwotę "czternastki"?

Jednak nie wszyscy emeryci muszą godzić się na potrącenie zaliczki na PIT od dodatkowego świadczenia. Osoby spełniające określone warunki mogą złożyć w ZUS formularz EPD-21, który pozwala uniknąć pobrania zaliczki przy wypłacie "czternastki" – pisze "Fakt". "Największe korzyści odniosą seniorzy pobierający świadczenia do około 2490 zł brutto miesięcznie. W ich przypadku kwota wypłacona 'na rękę' może wzrosnąć od 175 zł do nawet 225 zł. Najwyższy zysk dotyczy osób otrzymujących emeryturę w wysokości około 2400 zł brutto. Warto pamiętać, że jeśli formularz został już wcześniej złożony w ZUS, nie ma potrzeby ponownego składania dokumentu" – czytamy.

Warto wiedzieć, że wspomniany druk nie będzie korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich. Osoby pobierające emerytury lub renty przekraczające 2490 zł brutto powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową. "Jeżeli w ciągu roku dochody przekroczą limit uprawniający do pełnego wykorzystania kwoty wolnej od podatku, po rozliczeniu rocznym może pojawić się konieczność dopłaty PIT. Z kolei seniorzy, którym podatek zostanie pobrany przy wypłacie trzynastki i czternastki, mogą odzyskać nadpłatę dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Zwroty z tego tytułu trafiają zwykle do emerytów dopiero w kolejnym roku" – czytamy.

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